Gestiones en conjunto para la reactivación del frigorífico multiespecies de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recibió al Secretario de Industria de la provincia, Catriel Tonutti, quien junto a la Diputada Maria Elena Romero, la vice intendenta Marisa Leites y concejales de distintos bloques, dialogaron con los represtantes del holding coreano, que ha presentado una oferta para finalizar, ampliar y explotar el frigorífico multiespecies de la ciudad.

En ese sentido, Arévalo puntualizó que «las expectativas son altas, sin duda estamos en un proceso de tramites insoslayables que se hacen necesario que para que todo salga bien, aunando criterios y apoyos desde los gobiernos locales y provinciales, a los efectos de lograr un tramite transparente y eficiente».

«Agradezco el apoyo de los equipos técnicos provinciales, en todo este camino que estamos recorriendo, para que la inversión llegue a buen puerto, con la integración y observación de todos los actores posibles», cerró el Intendente de San José de Feliciano.

