Quedó presentado el proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal Nexo Productivo en Feliciano

El Programa consiste en la instalación, de diferentes talleres productivos: alimentos básicos (quesos, dulce de leche, mermeladas, productos derivados de la miel), de materiales para la construcción (bloques y baldosas), de insumos de limpieza (escobillones o escobas), en distintos espacios municipales.

En esta primera etapa, se presenta además de la ordenanza, un proyecto de plan de trabajo para el fraccionamiento, tratamiento, envasado y venta de productos de miel.

Para ellos, se prevé la instalación del equipamiento necesario para estos espacios de desarrollo laboral y productivo, adquiriendo las herramientas como propiedad municipal, con los fondos existentes del Programa de Diversificación Productiva.

La idea proyectada, convocaría a técnicos agropecuarios, o personal idóneo de la ciudad, a los efectos de que la gestión comercial y operativa sea llevada a cabo a través de un grupo administrador, que elaborará la producción, debiendo pagar un canon mensual para retroalimentar los fondos del Programa de Diversificación Productiva.

