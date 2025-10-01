Secuestran elementos en control preventivo y dos hombres quedan supeditados a la causa

En el marco de las recorridas de prevención realizadas durante la noche, personal policial que patrullaba la zona interceptó a dos individuos que se desplazaban a pie transportando varias varillas de hierro, en inmediaciones de Avenida Urquiza y calle Lantelme, de la ciudad de Colón.

Al ser identificados, los sujetos, un ciudadano de 36 años y otro de 26, ambos con domicilio en esta localidad, aportaron datos inconsistentes y contradictorios respecto del origen de los elementos que llevaban consigo, lo cual generó sospechas sobre su procedencia.

Ante tal situación, y a fin de esclarecer el hecho, se informó de inmediato a la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso el formal secuestro de las varillas para determinar su propiedad y procedencia.

Asimismo, los ciudadanos fueron trasladados a la dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditados a las actuaciones iniciadas para establecer procedencia y propiedad, mientras se continúan las diligencias correspondientes.

