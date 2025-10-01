Detienen un joven requerido por la Justicia tras ser hallado oculto en el fondo de una vivienda

Cerca de la medianoche de este miércoles, mientras una patrulla realizaba tareas de prevención en inmediaciones de un pasaje público situado entre calles Cantón de Valais y Durán, en la ciudad de Colón, un transeúnte se acercó al personal interviniente para advertir que un individuo habría ingresado corriendo hacia la parte posterior de su vivienda.

Atento a lo informado, y considerando que sobre un joven de 18 años pesaba un requerimiento judicial vigente por pedido de detención, los uniformados procedieron a ingresar al predio mencionado, ante la posibilidad de estar frente al sospechoso buscado.

Una vez dentro del lugar, el personal logró localizar al sujeto escondido, trepado a un árbol, aparentemente en un intento de evadir el accionar policial.

Ante esta situación, y siguiendo los protocolos correspondientes, se procedió a su reducción y colocación de esposas. Con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, el aprehendido fue trasladado a dependencia policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

