Detienen un joven requerido por la Justicia tras ser hallado oculto en el fondo de una vivienda

01/10/2025

Cerca de la medianoche de este miércoles, mientras una patrulla realizaba tareas de prevención en inmediaciones de un pasaje público situado entre calles Cantón de Valais y Durán, en la ciudad de Colón, un transeúnte se acercó al personal interviniente para advertir que un individuo habría ingresado corriendo hacia la parte posterior de su vivienda.

Atento a lo informado, y considerando que sobre un joven de 18 años pesaba un requerimiento judicial vigente por pedido de detención, los uniformados procedieron a ingresar al predio mencionado, ante la posibilidad de estar frente al sospechoso buscado.

Una vez dentro del lugar, el personal logró localizar al sujeto escondido, trepado a un árbol, aparentemente en un intento de evadir el accionar policial.

Ante esta situación, y siguiendo los protocolos correspondientes, se procedió a su reducción y colocación de esposas. Con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, el aprehendido fue trasladado a dependencia policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

