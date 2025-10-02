Entre Ríos afianza la producción orgánica como sector estratégico

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos llevó adelante la segunda reunión de la Mesa Provincial de Producción Orgánica, un espacio de articulación público-privado que busca fortalecer y dar mayor visibilidad a este sector en crecimiento.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, resaltó el potencial de la provincia: «Las producciones orgánicas tienen nichos muy especiales, gran demanda nacional e internacional y precios diferenciales. Entre Ríos cuenta con una enorme diversidad productiva que incluye carne, leche, mieles, cereales y nuez pecán, lo que constituye una gran oportunidad para posicionar a nuestra provincia como referente en el sector».

Por su parte, el coordinador del área de Producción Orgánica de la Nación, Facundo Soria, destacó el carácter federal de estas instancias: «Es en estos espacios donde se constata el protagonismo de las provincias, que es justamente lo que buscamos: federalizar la promoción de la producción orgánica. Aquí se articulan tanto el sector público como el privado, y se abre la posibilidad de que los municipios también sean parte de la mesa provincial. La producción orgánica debe asumirse como herramienta de diferenciación y política pública para que los productores valoricen sus producciones y logren llegar a más mercados», dijo Soria.

La referente provincial de Producción Orgánica, María Inés Moreira, subrayó la importancia de la convocatoria: «Esta es la primera reunión del año, y la segunda que organiza la provincia. Fue posible gracias a la participación activa de referentes municipales, institucionales, técnicos y operadores del sector, con quienes buscamos poner en agenda las demandas más recurrentes y coordinar acciones conjuntas para seguir avanzando».

Durante el encuentro, Julieta Leiva expuso las distintas líneas de financiamiento disponibles desde el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para pymes, mientras que productores y técnicos intercambiaron propuestas vinculadas a capacitaciones, profesionalización, promoción, comunicación y participación en ferias.

El cierre estuvo dedicado al análisis de la normativa vigente y necesidades legislativas, incluyendo la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.734, así como la construcción participativa de las líneas de acción 2025-2026, donde se revisaron compromisos, próximos pasos y la fecha tentativa de la próxima reunión.

Con esta segunda convocatoria, la Mesa Provincial de Producción Orgánica reafirma su rol como ámbito de trabajo conjunto entre el Estado y los actores del sector, en pos de consolidar a Entre Ríos como provincia líder en sustentabilidad, innovación y agregado de valor.

