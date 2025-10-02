Entre Ríos suma logros y vivencias en la Final de los Juegos Nacionales Evita 2025

En los dos primeros días de pruebas en Mar del Plata, la representación entrerriana logró 28 medallas: 13 de oro, ocho de plata y siete de bronce. La Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello-, a través de la Secretaría de Deportes, acompaña a la delegación.

La edición reúne a 8.640 jóvenes de todo el país en una semana cargada de competencia, integración y convivencia. Allí, la delegación de Entre Ríos sigue siendo protagonista, tanto en el medallero como en la experiencia que atraviesan los atletas.

Desde la ciudad balnearia, el jefe de delegación de Entre Ríos, Fernando Butvilofsky, destacó el desempeño del grupo: «Los chicos llegaron bien, se acreditaron y comenzaron a competir con un clima espectacular. Entre Ríos siempre ha sido protagonista, más allá de los resultados, porque lo que cuenta es la motivación y el desarrollo de cada deportista. Nuestra delegación, como siempre, se porta ejemplarmente».

El tenis de mesa fue una de las disciplinas que trajo grandes alegrías en las primeras jornadas. La uruguayense Doris Olivera se consagró campeona nacional y expresó su emoción: «Es una experiencia muy buena, me re gusta estar en Mar del Plata. Jugué cuatro partidos, los gané a todos y logré la medalla de oro. Esta presea es para mis papás que siempre me acompañan. Ahora sigo en competencia en dobles y pienso esforzarme mucho más para crecer en este deporte».

También oriundo de Concepción del Uruguay, Agustín Pesentti volvió a subirse a lo más alto del podio al conquistar otra medalla dorada en singles. «Arranqué jugando en la Escuela Técnica 1, con el apoyo de mi papá. En Mar del Plata, además de competir, disfrutamos de la playa y la peatonal. Jugué siete partidos y los gané, logrando otra medalla dorada. Se la dedico a mi familia, a mis amigos y todos los que me alientan», relató el joven, que ya había obtenido dos oros en la edición 2024.

Con presencia en las 36 disciplinas del programa deportivo, la delegación entrerriana avanza en las etapas definitorias de los Juegos. El esfuerzo de los atletas, sumado al acompañamiento de entrenadores y familias, sostiene la tradición de Entre Ríos como protagonista histórico de la competencia más importante del deporte social argentino.

www.discofm.com.ar