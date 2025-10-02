Accidente de tránsito en San José dejó a una motociclista con lesiones de gravedad

En horas de la tarde de este jueves, se tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en la ciudad de San José, más precisamente en la intersección de calle Irigoyen y Remedios de Escalada.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol Trend, conducido por una mujer de 61 años, y una motocicleta marca Honda, modelo Biz, guiada por una ciudadana de 73 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado de menor porte resultó con lesiones graves, siendo trasladada de inmediato al Hospital San José por una unidad de rescate.

www.discofm.com.ar