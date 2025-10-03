Reubicación del Personal Unico de ANSES Feliciano

Este jueves, y atento a las gestiones que se venienen realizando y lo que se ha solicitado por esta importante oficina nacional, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévlo, firmó la orden de pago del último mes de prorroga del abono de alquiler y otros servicios que el municipio sostiene para ANSES desde hace tiempo.

«Con mucha esperanza, seguimos de cerca los avances de la propuesta alternativa de solución, que es la reubicación de la oficina en una cómoda oficina municipal para que ANSES siga funcionando, donde entendemos que la gestión y el apoyo que recibirá el personal único local por parte de la jefatura, se encuentra descontado», expresó Arévalo al respecto.

Puntualizando asimismo que «el convenio que nos unía con ANSES ha vencido hace tiempo y el municipio, en pos de ayudar a su mantenimiento, ha seguido haciéndose cargo del mismo, pese a que nunca hubo ninguna gestión para su continuidad por las autoridades actuales.

«Más allá que damos por hecho el apoyo político que recibirá la autoridad local, hemos hablado con el Jefe Regional de Anses, el Gobernador de la Provincia y otros funcionarios, insistiendo se pueda avanzar en una solución que no afecte a los vecinos», concluyó Damián Arévalo.

