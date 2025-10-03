Nueva recomposición salarial para empleados municipales sanjosesinos

En la mañana de este jueves, el Intendente de San José, Gustavo Bastian, llevó adelante una nueva recomposición salarial para todo el personal Municipal de San José.

Se acordó otorgar un 15% de aumento a todas las categorías del personal contratado y planta permanente a partir de este mes de octubre.

También, en ese sentido se aumentó el valor de la horas extras y el presentismo del personal contratado en un 15%.

Se acordó asimismo, retomar las conversaciones paritarias en el mes de diciembre.

«Sabiendo que el contexto es complejo, seguimos apostando y priorizando a quienes todos los días mejoran nuestra ciudad con su trabajo», puntualizó finalmente Gustavo Bastian.

