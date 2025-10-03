Nueva recomposición salarial para empleados municipales sanjosesinos— 03/10/2025 Comentarios desactivados en Nueva recomposición salarial para empleados municipales sanjosesinos 1
En la mañana de este jueves, el Intendente de San José, Gustavo Bastian, llevó adelante una nueva recomposición salarial para todo el personal Municipal de San José.
Se acordó otorgar un 15% de aumento a todas las categorías del personal contratado y planta permanente a partir de este mes de octubre.
También, en ese sentido se aumentó el valor de la horas extras y el presentismo del personal contratado en un 15%.
Se acordó asimismo, retomar las conversaciones paritarias en el mes de diciembre.
«Sabiendo que el contexto es complejo, seguimos apostando y priorizando a quienes todos los días mejoran nuestra ciudad con su trabajo», puntualizó finalmente Gustavo Bastian.
