Firma de convenio por el Bibliomóvil en el marco de la 5ta Feria Popular del Libro de San José

Este viernes por la tarde, en la apertura de la Feria del Libro, el intendente Gustavo Bastian firmó un convenio con la Biblioteca Popular General Urquiza para poner en marcha el Bibliomóvil, un nuevo espacio itinerante destinado a acercar la lectura, la educación y la cultura a toda la comunidad.

El acuerdo establece que el Bibliomóvil será utilizado por el Municipio para el desarrollo de actividades culturales, educativas y recreativas, reafirmando el compromiso de ampliar el acceso al conocimiento y la participación comunitaria.

El material bibliográfico será aportado por la Municipalidad de San José, mientras que la Biblioteca Popular podrá sumar contribuciones conforme a sus fines institucionales.

Este convenio representa un paso fundamental en la democratización de la lectura y en el fortalecimiento de los vínculos entre el municipio y las instituciones locales.

Una gran noticia para seguir creciendo en comunidad y fortalecer el acceso a la cultura en San José.

