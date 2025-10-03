Colisión entre camioneta y motocicleta en la ciudad de San José

En horas de la tarde de este viernes, se registró un accidente de tránsito en inmediaciones de calles Mitre y Perón, de la ciudad de San José. Por circunstancias que aún se tratan de establecer, se produjo la colisión entre una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, conducida por un hombre de 62 años, y una motocicleta marca Betamotor, modelo BK 150 cc, guiada por un joven de 23 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter leve, siendo trasladado en una unidad de rescate hacia el hospital local, a los fines de su correcta atención médica.

En tanto, se procedió a la retención preventiva de la motocicleta, debido a que su conductor no contaba con la documentación correspondiente para circular.

