Home / slider / Banco Entre Ríos organizó una charla sobre Negocios Internacionales en su Centro de Negocios de Paraná

Banco Entre Ríos organizó una charla sobre Negocios Internacionales en su Centro de Negocios de Paraná

— 04/10/2025 Comentarios desactivados en Banco Entre Ríos organizó una charla sobre Negocios Internacionales en su Centro de Negocios de Paraná 1

En el marco de su compromiso con el acompañamiento a las pymes entrerrianas, el Banco Entre Ríos realizó la charla “Negocios Internacionales 360°: Documentación, Pagos, Cobros y Beneficios”, un encuentro destinado a clientes y empresas que operan o buscan iniciarse en el comercio exterior.

El objetivo principal de la jornada fue brindar herramientas prácticas y actualizadas sobre operaciones internacionales, ratificando a Banco Entre Ríos como un aliado estratégico y referente en soluciones Comex. Durante la charla, se abordaron temas clave como:

• ¿Qué beneficios tiene exportar o importar?

• ¿Cuál es la documentación esencial en una operación internacional?

• ¿Cómo realizar pagos y cobros de forma segura y eficiente?

El evento, que se realizó en su Centro de Negocios de Paraná, contó con la participación de más de 50 clientes de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia. 

Los disertantes fueron Guillermo Aquiles Arus, de la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos; Leandro Arus, de Arus Comercio Exterior; y las representantes del Banco Entre Ríos y Grupo Petersen, Martina Minaglia y Natalia Couceiro, del área de Negocios Internacionales.

“Este tipo de encuentros nos permite estar cerca de las empresas entrerrianas, escucharlas y acompañarlas en sus desafíos de crecimiento más allá de las fronteras. Queremos que nuestros clientes sepan que cuentan con un banco que entiende sus necesidades y les brinda soluciones ágiles, seguras y a medida”, expresaron desde el Banco.

Con estas iniciativas, el Banco Entre Ríos reafirma su propósito de “agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”, impulsando el fortalecimiento del entramado productivo y promoviendo la internacionalización de las PyMEs locales.

www.discofm.com.ar