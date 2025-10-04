Aprehensión por resistencia a la autoridad durante disturbio en la vía pública

En horas de la noche de este viernes, personal policial intervino ante un incidente registrado en las inmediaciones de Avenida Mitre y Juan José Paso, en la ciudad de San José, donde se originó una pelea de carácter generalizado que involucraba a aproximadamente ocho personas.

Al arribar al lugar, los funcionarios constataron una situación de desorden y agresiones mutuas, advirtiendo que uno de los individuos presentes comenzó a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra una unidad de rescate que se encontraba prestando asistencia a uno de los partícipes del altercado.

Frente a esta actitud, el personal policial intentó identificar y demorar al agresor; sin embargo, este evadió la intervención y emprendió la huida. Tras una persecución a pie de varios metros, los efectivos lograron interceptarlo, tratándose de un hombre de 31 años, domiciliado en la zona.

Informada de lo acontecido, la Fiscal Auxiliar Dra. Micaela Di Pretoro dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, como así también la aprehensión preventiva del involucrado.

