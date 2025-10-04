Aprehensión de sospechoso vinculado a un hecho con arma de fuego

En horas de la noche de este viernes, personal policial procedió a la aprehensión de un individuo de 27 años, con domicilio en esta ciudad, quien era intensamente buscado en el marco de una investigación en curso. El sujeto fue localizado en el interior de una vivienda situada sobre calle Mitre al 900, donde se encontraba sin autorización de sus moradores.

La medida se enmarca en actuaciones iniciadas tras un incidente ocurrido recientemente en un domicilio de calle Durand al 200, donde, en el contexto de una disputa, se habría empleado un arma de fuego, resultando lesionado un ciudadano. A raíz de ese episodio, se dispuso la búsqueda del señalado, cuya localización se concretó.

El aprehendido fue trasladado a dependencia policial, quedando supeditado a una causa judicial por el supuesto delito de tentativa de homicidio. Asimismo, se procedió al formal secuestro de un arma de fuego de puño, tipo revólver calibre .32, presuntamente vinculada al hecho investigado.

