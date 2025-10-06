Gran cierre de la 5ª Feria Popular del Libro de San José

Con una gran convocatoria y entusiasmo, San José volvió a vivir un encuentro con la lectura, la palabra y la cultura durante una nueva edición de la Feria Popular del Libro, un evento que crece año a año y que ya se ha consolidado como una cita esperada por toda la comunidad.

Durante las jornadas, la comunidad pudo visitar los stands de libros, participar de actividades y compartir un espacio pensado para disfrutar con autores, investigadores e interesados por la lectura, en un ámbito de intercambio cultural.

Desde la Coordinación de Cultura se agradece especialmente la participación de las librerías y editoriales que acompañaron esta edición.

Leo Libros y Revistas (Rosario), Sabía que vendrías (San José), Birkat Elohym (Colón), La Bruja del Cuento (Colón), Relieves (Colón), La Casa Florida (Chajarí) y Modo Lectura (Caseros).

Además cabe destacar que en el marco de la Feria, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Municipalidad de San José y la Biblioteca Popular General Urquiza, para la puesta en marcha del Bibliomóvil, un proyecto que permitirá acercar la lectura y las actividades culturales, educativas y recreativas a distintos puntos de la ciudad.

Otro de los momentos destacados fue la premiación del concurso literario “Tinta Freak”, que contó con la participación de más de 30 cuentos enviados, de los cuales se seleccionaron 10 finalistas destacados por su creación literaria, adecuación de la historia a las bases del concurso y contextualización del desarrollo en la ciudad de San José.

Premiación por categoría para menores de 18 años:

Primer premio: Sin Vereda. Autora: Antonella Brianna Romay Di Liddo.

Segundo premio: Talasofobia. Autora: Morena Voeffray.

Tercer premio:El comienzo de una gran historia. Autora: Catalina Barreto.

Premiación por categoría para mayores de 18 años:

Primer premio: La Casa. Autor: Lucas M. Beber

Segundo premio: Cola de Ciclón. Autora: Marianela Pralong.

Tercer premio: Rutina. Autora: Daiana Sotelo.

Se felicita a todos los participantes por su creatividad y dedicación, y en especial a quienes resultaron finalistas y ganadores de esta edición. Los cuentos seleccionados serán parte de una publicación que se dará a conocer en las próximas semanas.

Con cada nueva edición, la Feria Popular del Libro sigue creciendo y consolidándose como un espacio esencial para el intercambio cultural y el fomento de la lectura en nuestra ciudad.

www.discofm.com.ar