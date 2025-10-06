Lanzamiento del Programa «Mes de las Mascotas en Feliciano»

Se trata de un completo Programa de Concientización y Servicios Gratuitos. El municipio de San José de Feliciano junto a la Esc. Técnica N° 1, dió inicio al Programa «Mes de las Mascotas en Feliciano», una iniciativa integral destinada a promover la tenencia responsable, el bienestar animal y la salud pública en la comunidad.

En cumplimiento con la Ordenanza Municipal 787/25, ideado por el Concejo Deliberante Juvenil desde un proyecto de alumnos de ese establecimiento, se llevará a cabo durante todo el mes de octubre e incluirá una serie de actividades y servicios esenciales para los dueños de mascotas.

Principales ejes del programa:

Censo y Registro de Mascotas

Charlas sobre tenencia responsable

Jornadas de Vacunación

