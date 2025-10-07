Reunión informativa sobre viviendas de IAPV en Casa del Bicentenario

Este martes por la mañana, en la Casa del Bicentenario de San José, se llevó a cabo una reunión informativa con ciudadanos convocados, sobre el futuro proceso de regularización dominial de las 40 viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, construidas hace 28 años en barrio del Polideportivo de nuestra ciudad.

El encuentro contó con la presencia del director de la Regional Este del IAPV (Concepción del Uruguay), Gabriel Bochatay, junto al Ing. Aníbal Daniel Steren y el Arq. José Antonio Artusi, representantes del IAPV provincial.

También participaron la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, el Senador por el Departamento Colón, Ramiro Favre, y los Concejales Silvia Camejo, Adriana Degenève y Miguel Cabrera, acompañando a los presentes en esta importante instancia de diálogo.

Durante la jornada, se brindaron detalles sobre el trabajo que se realizará para avanzar en la escrituración definitiva, un paso fundamental para garantizar la seguridad jurídica de las familias que habitan estas viviendas.

Se anunció que la próxima etapa será la visita casa por casa de personal del IAPV, con el objetivo de registrar la documentación de cada grupo familiar y continuar el proceso hacia la regularización.

