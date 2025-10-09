Detenidos por intentar robar motocicletas

Este miércoles, pasadas las 19:00 horas, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino ante un intento de robo en inmediaciones de Calles Sarmiento y Paso de los Andes.

Según lo informado por la Sala de Comunicaciones, cuatro individuos a bordo de dos motocicletas intentaban sustraer dos motos estacionadas en la vía pública, para lo cual habían dañado uno de los rodados, y comenzaron a empujar el otro, pero al ser sorprendidos por el propietario del lugar, se dieron a la fuga dejando ambos rodados abandonados.

Tras análisis fílmicos y un operativo de localización, se logró interceptar tres motocicletas marcas Honda Wave 110 cc., en inmediaciones de Ruta Provincial 135 y San Martín, de las cuales dos poseían pedidos de Secuestro vigentes por hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Anoticiada la Fiscalía en turno ordenó la Aprehensión de dos personas mayores de edad vinculadas al hecho, quienes quedaron alojadas en sede policial a su disposición, como también fueron identificados dos menores de edad, quienes quedaron supeditados a la causa a cargo de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, siendo entregados posteriormente a sus responsables legales, mientras que un tercer mayor fue identificado pero no vinculado directamente a los hechos. En cuanto a las Motocicletas en la que los malvivientes se trasladaban, dos fueron formalmente secuestradas por las razones antes esgrimidas, mientras que la restante fue retenida por Inspección Municipal al no encontrarse en condiciones reglamentarias para circular.

