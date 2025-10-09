Ampliación y refacción del Salón de Usos Múltiples del Barrio Itati de Feliciano

Durante la mañana de este jueves, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la arquitecta Florencia Morante recorrió la segunda etapa de la obra que se está llevando a cabo con fondos propios en el barrio.

Ya se están finalizando los baños, el sector de cocina e iniciando la ultimas pinturas de todo el edificio.

«Empezamos ademas a proyectar una intervención adjunta, para una futura pequeña plazoleta para el lugar», puntualizó al respecto Arévalo.

