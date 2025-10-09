Aprehendido por robar una puerta

En horas de la tarde de este miércoles, personal de la Sección Comando Radioeléctrico fue comisionado, tras aviso a la Sala de Comunicaciones de Jefatura Departamental Colón, a la zona de Barrio Rural, específicamente en dirección de calle Díaz Vélez hacia Alberdi, donde se reportó la presencia de un individuo trasladando una puerta embalada, en circunstancias sospechosas.

De acuerdo con las descripciones aportadas, se procedió a la localización e identificación de un sujeto en esas proximidades, quien efectivamente cargaba una puerta de madera o similar, correctamente embalada con nylon y cintas. De las averiguaciones practicadas, se pudo determinar que el efecto habría sido sustraído de un inmueble deshabitado, situado en inmediaciones de calles Timbó y Paysandú.



Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, ordenó la aprehensión del sujeto, quedando alojado en la Dependencias Policial a disposición de la Magistratura actuante.

