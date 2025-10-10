Allanamiento positivo con secuestro de arma de fuego en Villa Elisa

En horas del mediodía de este viernes, personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo un Allanamiento y Registro Domiciliario en una propiedad rural ubicada sobre Boulevard Schroeder s/nº de Colonia Villa Elisa, en el marco de una causa por Violencia Familiar.

La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Paz de San José, en virtud de una denuncia radicada días atrás por una ciudadana de esa localidad. En dicho procedimiento se obtuvo resultado positivo, procediéndose al Secuestro de un arma de fuego de hombro, tipo carabina calibre .22, marca Mahely.

Una vez finalizado el Mandamiento Judicial, los actuados y efecto incautado, fueron puestos a disposición de la Magistratura actuante.

