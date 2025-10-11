Continúa la plantación de árboles en espacios públicos de Feliciano

Desde que inició la gestión Arévalo, en San José de Feliciano, desde el 2019, se han plantado más de 2000 mil árboles, los ejemplares se encuentran ubicados en los nuevos boulevares, plaza Independencia, plazoletas, nuevos barrios, Parque San José, veredas de la ciudad, clubes, y se sigue trabajando en conjunto con instituciones.

«Hoy estamos llevando una nueva etapa de forestación y colocamos más de 55 ejemplares en veredas y vamos por más», puntualizó al respecto el Intendente Arévalo.

Avocados a las escuelas y clubes que se están anotando todavía, se puede decir que se han colocado en los últimos días los siguientes ejemplares:

Lapachos rosados

Lapacho amarillo

Bahuinia variegata(pezuña de vaca rosada)

Bahuinia forficata(pezuña de vaca blanca)

Acer tridente

Koleuteria

Fresnos, entre otros.

