Allanamientos positivos y hallazgo de estupefacientes en Colón

En la tarde de este sábado, personal policial de la Jefatura Departamental Colón realizó dos allanamientos en la ciudad, en el marco de una causa iniciada por la sustracción de elementos desde el interior de una embarcación tipo yate, que se encontraba ubicada en un terreno frente al domicilio del denunciante. Gracias al trabajo investigativo, se logró identificar a un posible autor y orientar la investigación.

En consecuencia, con autorización judicial, se efectuaron las diligencias en dos domicilios. En uno de ellos, se logró el secuestro de diversos elementos sustraídos, entre ellos una mesa de camping y utensilios de cocina pertenecientes al damnificado. Asimismo, se hallaron quince envoltorios con cocaína, un envoltorio con marihuana y una importante suma de dinero en efectivo.

Por tal motivo, el residente del lugar fue aprehendido por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, conforme lo dispuesto por la Fiscalía interviniente.

En una segunda dependencia relacionada, se secuestraron ocho plantas de cannabis sativa, un envoltorio con marihuana, una balanza digital de precisión y un teléfono celular. El ocupante fue trasladado para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

www.discofm.com.ar