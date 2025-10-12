Dio inicio El Verano Más Largo de Entre Ríos

Este sábado por la mañana se realizó la tradicional bendición de las aguas en el Balneario Camping San José.

En el marco del programa turístico San José El Verano Más Largo de Entre Ríos la Secretaria de Turismo Anabella Lubo presidio el encuentro junto a la Vice Intendente Mirta Perez.

Desde este sábado, y durante los fines de semana hasta diciembre, las playas sanjosesinas estarán habilitadas brindando servicios de seguridad para bañistas, enfermería, atención de prooveduría, personal de seguridad en Camping, entre otros.

Desde el 10/10/25 hasta el 30/11/25. Viernes, sábados y domingos: De 12 a 18 horas. Aclaración: se habilita playa sector central.

Desde el 1/12/25 al 28/2/26: Todos los días de 10 a 20 horas. Todos los sectores, a excepción de la Playa de Mascotas: DE 15 A 19 Horas.

Desde el 1/3/26 a Semana Santa (jueves, viernes, sábado y domingo): Viernes, sábados y domingos: De 12 a 18 horas. Aclaración: se habilita playa sector central.

En todas las ocasiones habrá Servicio de guardavias.

