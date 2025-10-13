Gran cierre de los talleres culturales en Feliciano

Con gran alegría el Municipio de San José de Feliciano cerró un nuevo año de talleres culturales en Casa del Bicentenario, con más de 200 niños, adolescentes y adultos que participaron durante este 2025, compartiendo aprendizajes, creatividad y comunidad.

«Estos espacios son el corazón de nuestra cultura, donde cada encuentro fortalece la identidad y el arte local», manifestó el Intendente Arévalo.

Aseverando que «seguiremos trabajando con compromiso para mantener y hacer crecer estos espacios que tanto significan para nuestra comunidad».

