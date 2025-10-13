Gran cierre de los talleres culturales en Feliciano— 13/10/2025 Comentarios desactivados en Gran cierre de los talleres culturales en Feliciano 2
Con gran alegría el Municipio de San José de Feliciano cerró un nuevo año de talleres culturales en Casa del Bicentenario, con más de 200 niños, adolescentes y adultos que participaron durante este 2025, compartiendo aprendizajes, creatividad y comunidad.
«Estos espacios son el corazón de nuestra cultura, donde cada encuentro fortalece la identidad y el arte local», manifestó el Intendente Arévalo.
Aseverando que «seguiremos trabajando con compromiso para mantener y hacer crecer estos espacios que tanto significan para nuestra comunidad».
