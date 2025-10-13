San José marcó el inicio del verano entrerriano con múltiples propuestas y gran convocatoria

San José se destacó dentro de la variada oferta turística del fin de semana largo en Entre Ríos posicionándose una vez más como uno de los destinos preferidos de la provincia.

Con la reedición de “El Verano Más Largo de Entre Ríos”, la ciudad fue la primera de la costa entrerriana en dar inicio a su temporada balnearia. Gracias a la bajante del río Uruguay, se realizaron tareas de reacondicionamiento en las instalaciones del Balneario-Camping San José, lo que permitió habilitar los primeros sectores de playa para el disfrute de sanjosesinos y turistas. Además, comenzó a funcionar el servicio de guardavidas, que estará activo los viernes, sábados y domingos de 12 a 18 horas durante esta primera etapa de la temporada.

Otro de los grandes atractivos del fin de semana fueron las Termas San José, que inauguraron su propuesta de “Noches Termales”: una experiencia única de relax y recreación nocturna que combina el uso de las piscinas termales con ambientación especial, música y gastronomía local. La actividad, realizada el sábado por la noche, convocó a una importante cantidad de visitantes y consolidó al complejo como uno de los sitios más concurridos tanto durante el día como en horario nocturno.

Como a lo largo de todo el año, la ciudad se destacó también por su variada propuesta cultural y recreativa. El Museo Histórico Regional recibió a visitantes interesados en conocer la historia local, despertando además el interés por recorrer el circuito histórico urbano. Las actividades náuticas y al aire libre fueron de las más aprovechadas, complementadas con espectáculos en “El Paseíto”, el Global Big Day y diferentes eventos musicales que animaron el fin de semana.

En cuanto al movimiento turístico, se registró un importante flujo excursionista y una ocupación promedio del 55%, con una estadía media de 1,5 noches. Los principales atractivos de la costa, Termas y Balneario, recibieron en conjunto a más de 4.000 visitantes, provenientes en su mayoría de diferentes puntos de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y la Rca. Oriental del Uruguay.

Con este inicio anticipado de temporada, San José consolida su perfil como destino de cercanía, combinando naturaleza, bienestar, historia y recreación en un entorno privilegiado a orillas del río Uruguay.

