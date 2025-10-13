Anunciaron a los ganadores del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz 2025

La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, anunció los resultados de este certamen literario. La premiación se realizará el viernes 31 de octubre. Daniel González Rebolledo obtuvo el primer premio.

Para el Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz, Edición 2025, el Jurado estuvo integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Alfonsina Kohan, quienes sostuvieron en su dictamen: «Tras un amable e intenso debate se llegó a un consenso unánime sobre cinco trabajos, que, por su modo de abordar la temática propuesta por las bases, por la dignidad del lenguaje, por la invención verbal y, en general, por el dominio del arte, nos parecieron a la altura de lo que un concurso de esta naturaleza supone».

De acuerdo con su resolución, el orden de mérito quedó establecido del siguiente modo:

-Primer premio: Daniel González Rebolledo (Gualeguay)

-Segundo premio: Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú)

-Tercer premio: Sofía González (San Salvador)

Menciones:

-Primera mención: Daniel Gustavo Pessarini (Federación)

-Segunda mención: Ernesto Mario Massimini (Paraná)

-El jurado declaró desierta la tercera mención.

Premiación:

El Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz, organizado por la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, tiene como propósito promover y difundir la escritura poética contemporánea de autores entrerrianos, con la intención de contribuir al fortalecimiento del campo literario provincial. La ceremonia de entrega de premios se realizará en la sede de la propia Biblioteca el próximo viernes 31 de octubre a las 18, coincidiendo con el 51° Aniversario de la institución.

