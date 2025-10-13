Entre Ríos participó de un encuentro federal para el desarrollo energético organizado por el CFI

La Secretaría de Energía de la provincia participó de la Jornada Federal de Planificación Energética convocada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Fue en el marco del trabajo conjunto que se viene desarrollando sobre cadenas de valor, eficiencia y transición energética.



La jornada reunió a los secretarios de Energía de distintas provincias del país, autoridades del CFI y equipos técnicos responsables de los relevamientos realizados en cada jurisdicción. Durante el encuentro, se refirieron a los resultados de los estudios efectuados en cinco provincias, entre ellas Entre Ríos, donde se identificaron las principales potencialidades de la matriz energética provincial y las demandas específicas de las cadenas productivas.



En esta etapa previa, las provincias definieron qué cadenas de valor priorizar para su análisis y acompañamiento técnico, con el objetivo de fortalecer la planificación energética y productiva desde una mirada integral y federal.



Asimismo, se abordó la necesidad de planificar la transición hacia una matriz más diversa, eficiente y sustentable, que acompañe el crecimiento de las economías regionales y contribuya a mitigar los efectos del cambio climático.



La Secretaría de Energía, Noelia Zapata, destacó la importancia de estos espacios de articulación, que permiten compartir experiencias, detectar necesidades comunes y avanzar en estrategias conjuntas para atender los desafíos actuales del sistema energético nacional.



«La transición energética no es un punto de llegada, sino un proceso que requiere planificación, diálogo y cooperación entre las provincias. Cada paso que damos en conjunto nos acerca a un modelo más equilibrado y sostenible», sostuvo Zapata.



El encuentro concluyó con el compromiso de dar continuidad al trabajo articulado con el CFI, impulsando políticas que fortalezcan las cadenas de valor locales y consoliden el desarrollo energético de Entre Ríos como motor del crecimiento productivo regional.

www.discofm.com.ar