Los hospitales de Gualeguaychú, Cerrito y Villa Elisa fueron reconocidos por su compromiso con la calidad

Tres hospitales entrerrianos alcanzaron la certificación de compromiso con la calidad (nivel inicial) en el marco de la implementación de la herramienta de autoevaluación de buenas prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud, de acuerdo con la Resolución N° 1744/21 APN-MS .

Esta propuesta forma parte integral de la Estrategia Nacional para la Mejora de la Calidad y Seguridad de la Atención Sanitaria (Mcsas) en efectores con y sin internación del sistema público de salud, enmarcada en los procesos priorizados del Programa Sumar +.

El proceso priorizado busca dar apoyo y continuidad al Plan de Calidad y propone un camino de mejora para los establecimientos de salud a través del cumplimiento de Buenas Prácticas Para la Calidad y Seguridad de la Atención, la capacitación de los equipos y la autoevaluación para la mejora continua.

Cabe citar que los hospitales Centenario de Gualeguaychú, José María Miranda de Cerrito, en el departamento Paraná, y San Roque María Aguer de Francou de Villa Elisa, en el departamento Colón, fueron acompañados por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Calidad en Salud.

La directora del hospital José María Miranda de Cerrito, Claudia Picconi, refirió que para esta primera etapa, entre otras acciones, conformaron el comité de calidad para trabajar en el cumplimiento de cada una de las metas consignadas que contemplan diferentes procesos relacionados a la gestión del efector, infraestructura, recursos humanos, protocolización de procedimientos y calidad de atención.

«Tras haber completado, en un trabajo de más de seis meses, la encuesta del nivel inicial, recibimos la grata noticia de que obtuvimos el reconocimiento del Ministerio de Salud de la Nación como establecimiento comprometido con la calidad. Es un orgullo, para nosotros y la localidad, cuando se trata de avanzar en mejoras de atención, calidad y equidad en salud, lo que repercute de manera positiva en la comunidad y la zona de influencia del hospital que, por estos días, está cumpliendo 79 años de servicio», resaltó Picconi.

Por otra parte, la directora del hospital Centenario de Gualeguaychú, Andrea Martins, indicó: «Nos enorgullece esta distinción y nos impulsa a seguir creciendo en cada uno de los procesos para mejorar la atención». Asimismo consideró primordial la implementación y desarrollo de políticas de calidad asistencial en las instituciones que abordan la salud de la población, para promover la mejora continua e instalar la cultura de la calidad y seguridad sanitaria mediante la identificación de riesgos, gestión de procesos, formación y concientización del equipo de salud, como así también la comunidad».

A su turno, el director del hospital San Roque María Aguer de Francou de Villa Elisa, Nahuel Martí, precisó: «Sin dudas, haber alcanzado este logro es fruto del trabajo de cada uno de los agentes de la institución, quienes a diario cumplen de manera comprometida, responsable y óptima con las funciones asignadas, en pos de las necesidades de los pacientes que a diario transitan el nosocomio».

Por último, es importante destacar que se trata de una herramienta dinámica que será incorporada por otros establecimientos sanitarios -hay cuatro hospitales más en proceso de certificación- y colabora, de manera eficaz, en el fortalecimiento de la calidad en la atención, redundando en beneficio de toda la comunidad entrerriana.

