Frigerio recibió a los organizadores de la Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este martes en Casa de Gobierno con los organizadores de la Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre en Crespo y contará con la participación de cerca de 50 empresas del sector.

Del encuentro participaron el presidente de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), Sergio Borré, y el director de Producción Animal de la provincia, Martín Sieber.

Las jornadas, organizadas por Caproler, reunirán a representantes de toda la cadena productiva del sector lechero, «fundamental para la economía provincial, ya que genera muchísimos puestos de trabajo y empleo privado», destacó Sieber.

Por su parte, Borré señaló que «las expectativas son muy buenas. Estamos organizando un evento que convoque a toda la cadena: productores, industria y sector público».

Asimismo, adelantó que durante las jornadas se realizarán exposiciones con disertaciones a cargo de referentes provinciales y nacionales, con el acompañamiento de las secretarías de Lechería de la Región Centro. Además, participará el director nacional de Lechería, Sebastián Alconada.

«El encuentro fue muy positivo. El gobernador entiende la realidad del sector y nos acompaña dentro de las posibilidades de la provincia», subrayó Borré.

Finalmente, indicó que durante la reunión se abordaron temas clave para la actividad, como el estado de los caminos rurales y el acceso al financiamiento. «Frigerio conoce en profundidad un sector que emplea mucha mano de obra, impulsa el desarrollo tecnológico y genera arraigo en el territorio», concluyó el presidente de Caproler.

www.discofm.com.ar