Reparan baches sobre calle Sarmiento

Personal municipal sanjosesino trabaja en la reparación de baches en calle Sarmiento en intersección con Urquiza.

Las tareas se llevaron adelante en el transcurso de la mañana de este miércoles, y durante unos días el tránsito vehicular se encontrará restringido en una mano en este sector de la ciudad.

Asimismo en calles La Plaza y Constitución se realizan labores similares sobre el cordón cuneta de la zona.

