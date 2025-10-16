Reparan baches sobre calle Sarmiento— 16/10/2025 Comentarios desactivados en Reparan baches sobre calle Sarmiento 1
Personal municipal sanjosesino trabaja en la reparación de baches en calle Sarmiento en intersección con Urquiza.
Las tareas se llevaron adelante en el transcurso de la mañana de este miércoles, y durante unos días el tránsito vehicular se encontrará restringido en una mano en este sector de la ciudad.
Asimismo en calles La Plaza y Constitución se realizan labores similares sobre el cordón cuneta de la zona.
