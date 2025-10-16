Tramitan ​la Licenciatura en Enfermería a través de la UNER para Feliciano

Durante la mañana de este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, a los fines de avanzar en el proceso que implicará que los enfermeros y enfermeras de Feliciano que ya tienen su título puedan acceder, si lo desean, a cursar a distancia los estudios para obtener el título de Licenciatura en Enfermería.

Esta iniciativa es un paso crucial para:

– Jerarquizar la labor profesional.

– Mejorar la calidad de la atención sanitaria en la ciudad.

– Evitar los gastos de traslado a otras ciudades para poder hacerlo.

Paso Previo: La adecuación del título a técnico Universitario

Previo a poder dictar a distancia esta carrera en Feliciano, se deberán evaluar los planes de estudios con los cuales los profesionales se han recibido, para luego proceder a la inscripción a la licenciatura universitaria en Enfermería.

«Quiero destacar la excelente predisposición y el compromiso de las autoridades de la UNER, incluido Andres Sabella quien posibilitó y fue parte la de la reunión, para empezar a hacer realidad este proyecto», manifestó al respecto Damián Arévalo.

Puntualizando asimismo que «Seguiremos trabajando para acercar la educación superior pública y de calidad a todos los vecinos de Feliciano».

«La salud y la educación son pilares de nuestro crecimiento», cerró Arévalo.

