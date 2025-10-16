Personal policial que se encontraba de recorrida recuperó bicicleta sustraída

En el marco de una investigación en curso vinculada a un ilícito ocurrido en la localidad de Villa Elisa, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante una intervención preventiva que permitió recuperar un elemento denunciado como sustraído.

El hecho investigado se originó en una finca situada en inmediaciones de calle Héctor de Elía al 2100, donde una vecina había denunciado la sustracción de una bicicleta. En ese contexto, durante recorridas de prevención realizadas en la vía pública, efectivos policiales que patrullaban la zona, advirtieron un rodado cuyas características coincidían con las informadas oportunamente.

La localización tuvo lugar en las inmediaciones de San Martín y Héctor de Elía, de la ciudad jardín. Puesto en conocimiento lo actuado, la Unidad Fiscal de Colón dispuso el formal secuestro del rodado.

El elemento incautado corresponde a una (01) bicicleta marca “SLP”, de estilo deportivo, coincidente con la descripción aportada por la damnificada. La misma será oportunamente restituida a su propietaria.

www.discofm.com.ar