La provincia certificó a guardavidas en la costa del Uruguay con la reválida anual para la temporada de verano

La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, coordinó junto a los municipios de Concordia y Colón la instancia anual que certifica a los guardavidas para la próxima temporada estival.

En este marco, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó que: «Desde el Gobierno de Entre Ríos entendemos la importancia de sostener estas instancias de reválida para los guardavidas. No solo porque dan cumplimiento a lo establecido por la ley provincial, sino porque constituyen una herramienta concreta que el Estado pone al servicio de los trabajadores para garantizar su habilitación, fortalecer su formación y, en definitiva, cuidar la seguridad de los entrerrianos y de quienes eligen nuestra provincia durante la temporada de verano».

Por su parte, el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden, destacó «el nivel ejemplar de los profesionales y su compromiso por capacitarse y actualizarse». Además, subrayó la importancia de la articulación entre la provincia y los municipios para sostener estas instancias y adelantó que «Concordia y Colón ya cumplieron con la reválida y la próxima instancia será en Paraná, para completar así el recorrido previsto en la provincia y garantizar que los guardavidas puedan ejercer su derecho laboral en condiciones adecuadas».

Más de 200 participantes formaron parte de las jornadas realizadas en la costa del río Uruguay, un procedimiento clave para garantizar que los profesionales estén habilitados a desempeñar tareas en playas y piletas de toda la provincia.

Las pruebas se organizaron en distintas tandas con el objetivo de lograr una mejor coordinación y evaluación. En Concordia, las prácticas se llevaron adelante en las piletas del Club Salto Grande y las instancias teóricas en el Centro de Convenciones, con la colaboración de Julio Pintos, responsable del Servicio de Guardavidas de la Secretaría de Salud de Concordia. En Colón, la capacitación práctica se realizó en el hotel Intersur y la teórica en la Casa del Bicentenario.

Este examen anual asegura que todos los espacios acuáticos habilitados durante el verano, tanto públicos como privados, cuenten con personal capacitado y certificado, lo que constituye una garantía de seguridad para vecinos y turistas que disfrutan de la temporada en Entre Ríos.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Deportes en articulación con los municipios de Concordia y Colón, logrando un operativo que combinó teoría, práctica y evaluación bajo los estándares provinciales.

