Secuestro de bicicleta sustraída en Villa Elisa

Alrededor de las 20:00 horas de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención tras el hallazgo de una bicicleta en inmediaciones de Boulevard Schroeder al 1100, en la localidad de Villa Elisa.

El rodado coincidía en sus características con uno denunciado como sustraído a comienzos del mes de agosto del corriente año. En el lugar, los funcionarios constataron que una mujer tenía en su poder el biciclo, por lo que se procedió a verificar su correspondencia con la denuncia existente.

Puesto en conocimiento lo actuado, la Unidad Fiscal de Colón dispuso el formal secuestro de una (01) bicicleta marca “Firebird”, rodado 29, de color negro con detalles en azul y naranja, la cual fue trasladada para su resguardo preventivo y posterior trámite de restitución a su legítima propietaria.

www.discofm.com.ar