Limpieza de los arroyos en Feliciano

Con la ayuda del tiempo, personal de municipal de San José de Feliciano está avanzando en la limpieza de los arroyos que cruzan la ciudad.

Dichos trabajos se enmarcan en el plan de contingencia para palear la situación de los efluentes y lograr mejorar el estado de todos los desagües de la ciudad.

Asimismo, desde la Municipalidad se ruega a los vecinos colaborar y no arrojar basura a los mismos.

www.discofm.com.ar