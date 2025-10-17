Bastian en busca de fortalecer vínculos comerciales con China

Esta semana, en la República Popular China, El intendente de San José, Gustavo Bastian, junto al Secretario General de la Carne, Carlos Molinares, acompañó a representantes del PGE y a empresarios de la zona en diversas reuniones, ferias y acuerdos estratégicos, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales, ampliar la producción y abrir nuevos mercados internacionales.

Al hacer refencia a estos acontecimientos, Basian afirmó que «mantuvimos un encuentro en la Embajada Argentina en China con el Ministro de la Sección Económica y Comercial, Cristian Sokolowski, y el Secretario Rodrigo Gómez, donde analizamos oportunidades de inversión, dialogamos sobre la necesidad de reactivar las exportaciones avícolas, actualmente suspendidas a raíz del último brote de influenza aviar, y planteamos la importancia de insistir en el pedido de regionalización para futuros casos dentro de nuestro país».

«Los sanjosesinos tenemos el privilegio de vivir en una ciudad pujante, productiva y con un sólido entramado empresarial. Como representante del Gobierno Local, mi compromiso es acompañar, potenciar y generar herramientas que impulsen el desarrollo, fomentando el crecimiento económico y la creación de más puestos de trabajo para nuestra comunidad», concluyó el Intendente de San José.

