Intervención policial por denuncia de amenazas con posible arma de fuego

En horas de la mañana de este sábado, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante una intervención en inmediaciones de Boulevard Gaillard y Ramírez, en la ciudad de Colón, tras recibir un aviso que alertaba sobre una situación de aparente gravedad.

Un joven de 22 años manifestó que su pareja, una mujer de 20 años, lo habría amenazado con atentar contra su vida, presuntamente utilizando un arma de fuego. Ante la naturaleza del hecho, varias unidades policiales se desplazaron al lugar para verificar lo ocurrido y resguardar la integridad del denunciante.

Al entrevistarse con el joven, se recabaron los primeros indicios, constatándose que la ciudadana señalada no se encontraba presente al momento de la intervención. No obstante, se procedió a realizar una recorrida preventiva por la zona con el fin de localizarla y evitar una eventual reiteración del episodio.

Puesto en conocimiento lo sucedido, la Unidad Fiscal de Colón dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes, a fin de determinar con precisión las circunstancias del caso y avanzar con las medidas legales pertinentes.

www.discofm.com.ar