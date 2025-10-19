Nueva convocatoria a la capacitación docente en Boleta Única de Papel

El Consejo General de Educación (CGE) invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP), destinado a docentes de los niveles secundario y superior de toda la provincia.

El ciclo, declarado de Interés Educativo por Resolución Nº 2909/25 CGE, tiene como propósito ofrecer información actualizada y herramientas pedagógicas sobre el nuevo sistema de votación que se implementará en las próximas elecciones legislativas nacionales.

En esta oportunidad, y ante la gran demanda de los docentes, se desarrollará una nueva instancia virtual el martes 21 de octubre a las 18:30, a través de Google Meet. La capacitación estará a cargo de Asociación Conciencia y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), y busca que los educadores se conviertan en multiplicadores del conocimiento sobre la Boleta Única de Papel, promoviendo su comprensión de manera clara, didáctica y apartidaria.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Senadores y Diputados de Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Dirección de Juventud y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

Cabe destacar que los cupos son limitados y que, una vez alcanzado el número máximo de inscripciones, se cerrará la convocatoria.

Consultas:

relacionesinstitucionales.cge@entrerios.edu.ar

juventud.secundaria.cge@entrerios.edu.ar

