Secuestro de armas de fuego en el marco de una causa por amenazas calificadas

En el contexto de una investigación en curso vinculada a una causa por amenazas calificadas presuntamente efectuadas por un ciudadano hacia una familia, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento en una finca ubicada en la zona rural de Colonia San Anselmo.

Durante la intervención, y conforme a las directivas judiciales vigentes, se procedió al formal secuestro de los siguientes elementos de interés para la causa:

· Una escopeta calibre 16, marca Bersa.

· Un revólver calibre .22 largo, marca Doberman.

· Quince (15) cartuchos de escopeta.

· Setenta y una (71) vainas servidas calibre .22.

Asimismo, el morador del inmueble fue notificado de medidas dispuestas por la autoridad judicial, consistentes en la prohibición de contacto y de realización de actos perturbadores o intimidatorios hacia las personas denunciantes.

Las actuaciones continúan bajo supervisión de la Unidad Fiscal Colón.

