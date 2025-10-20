Se desarrolló en Feliciano la Feria del Día de la Madre

El gran marco de público que se hizo presente este fin de semana en Plaza Independencia, en el homenaje a las mamás de Feliciano, posibilitó importantes ventas por parte de los feriantes que se instalaron allí.

Con mas de 90 puestos de distintos tipos de ventas, los vecinos adquirieron productos que ayudarán al movimiento económico social de la ciudad del norte entrerriano.

«Agradezco a todo el equipo de la Subsecretaria de Producción Municipal, que trabajó durante varios días para poder hacer esto posible», manifestó el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo.

