Charla sobre capitalismo de plataformas y consumos problemáticos

En el marco del Mes de la Salud Mental y del programa San José te Cuida, este viernes 17 de octubre se llevó a cabo en el Salón “Alejo Peyret” del Honorable Concejo Deliberante la charla abierta “Capitalismo de plataformas y consumos problemáticos”, un espacio destinado a reflexionar sobre las nuevas formas de adicción al juego a través de las aplicaciones de apuestas, su impacto en la vida cotidiana y las herramientas para su prevención.

La actividad estuvo coordinada por la psicóloga Cielo Barell y el politólogo Ariel Parajón, quienes propusieron un intercambio con las y los participantes en torno a los desafíos que plantean las plataformas digitales y la importancia de construir miradas de cuidado frente a los consumos problemáticos en la actualidad.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones impulsadas por el municipio para promover la salud mental y el bienestar integral en la comunidad sanjosesina.

