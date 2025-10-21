Este sábado 18 de octubre se realizó una capacitación para autoridades de mesa en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de San José, en Sarmiento y Centenario.

La jornada se desarrolló en dos turnos, a las 10:00 y 14:00 horas, y contó con una importante participación de ciudadanos designados para cumplir funciones durante los comicios de octubre.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas, repasar procedimientos, despejar dudas acerca del nuevo sistema de Boleta Única de papel (BUP) y sobre el desarrollo de la jornada electoral, fortaleciendo el correcto funcionamiento del proceso democrático.

La capacitación estuvo a cargo de concejales de ambos bloques, en un marco de colaboración institucional y compromiso con la transparencia y la participación ciudadana.

www.discofm.com.ar