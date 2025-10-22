Final esperado para ANSES Feliciano

Atentos a las numerosas gestiones que se vienen realizando, en pocos días se podrá avanzar con la solución ofrecida, que es la reubicación de la oficina en una cómoda dependencia municipal para que ANSES siga funcionando en San José de Feliciano.

La oficina tendrá continuidad adminsitrativa y seguirá funcionando en las oficinas de Desarrollo Humano del Municipio.

«Como desde el día 1 de esta gestión, que hemos puesto mucha energía en gestionar para tener una oficina de Anses en Feliciano, ahora también nos hemos puesto a trabajar duro para no perderla», puntualizó en Intendente Damián Arévalo.

Manifestando finalmente que «además ya nos hemos puesto a disposición para la mudanza y solo falta establecer el día para culminar dicho proceso».

