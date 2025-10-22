Empresas entrerrianas expusieron su potencial en la Feria de la Construcción de Montevideo

La provincia acompañó por primera vez a empresas entrerrianas en la Feria de la Construcción Uruguay 2025, realizada en la ciudad de Montevideo. Esta muestra reúne a las principales firmas del sector y se consolida como uno de los espacios más importantes de la industria a nivel regional.

En esta edición, participaron cinco firmas de Entre Ríos -Insecol, Propus, Tauroc, Jul & Ana y Nexo-, mostrando el potencial productivo y la calidad de los bienes y servicios vinculados a la construcción. El evento, que cuenta con la presentación de más de 300 expositores y 2.500 marcas, se desarrolló bajo la coordinación de la Agencia Argentina de Inversiones.

El secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, acompañó a la delegación y destacó: «Sabemos que Entre Ríos tiene un gran potencial en la producción de bienes y servicios y la participación en ferias internacionales nos permite mostrarlo al mundo. Acompañar a nuestras empresas en este tipo de eventos es clave para fortalecer su capacidad exportadora y consolidar vínculos comerciales».

Además, subrayó que «desde el gobierno provincial seguimos impulsando el desarrollo económico y posicionando a la provincia como un actor relevante dentro del mapa industrial regional».

