Prendió fuego la moto de su pareja y amenazó con incendiar la vivienda

En la noche de este martes, tras un llamado telefónico ingresado en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia local, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón se constituyo en inmediaciones de calle Lima al 650 de esta ciudad, debido a un conflicto familiar.

En el lugar, una ciudadana manifestó que, tras una discusión con su pareja, el mismo habría incendiado su motovehículo, el cual se encontraba estacionado a escasos metros de la vivienda que ambos compartían. Además, refirió haber sido amenazada con la intención de prender fuego la casa.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, quien dispuso la Aprehensión del individuo y su alojamiento en Sede Policial, quedando a disposición de la justicia.

