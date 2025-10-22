Aprehensión por Resistencia a la Autoridad en Colón

En horas de la madrugada de este miércoles, tras un llamado recepcionado en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia local, alertando que personas desconocidas habrían intentado saltar un paredón para ingresar a un domicilio sin moradores, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón se constituyó en la intersección de calles Vieytes y Moreno de esta ciudad.

Al arribar y recorrer las inmediaciones, se identificó a cuatro individuos que merodeaban la zona, quienes no colaboraron con el procedimiento, alterándose y profiriendo agravios pese a los reiterados pedidos de tranquilidad.

Uno de ellos se mostró exaltado y, en un intento de agresión física hacia los uniformados, debió ser reducido y controlado para evitar mayores consecuencias.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno de todos los pormenores, ordenó la Aprehensión del sujeto por Resistencia a la Autoridad y su alojamiento en Sede Policial quedando a disposición de la justicia, mientras que los restantes fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa.

