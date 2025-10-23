Plantación de árboles nativos en el Balneario San José

El Área de Ambiente de la Municipalidad de San José llevó adelante una nueva jornada de plantación de especies nativas en el sector del camping y estacionamiento del Balneario, en el marco de las acciones de mejora y preparación de los espacios públicos para la temporada de verano.

En total se incorporaron 29 ejemplares pertenecientes a diversas especies autóctonas de nuestra región: 10 ingás, 6 mata ojos, 2 ubajay, 3 palo de víbora, 6 laurel de río y 2 pitangas.

Estas acciones contribuyen a mejorar la biodiversidad, generar sombra natural y fortalecer el equilibrio ambiental del predio, promoviendo un entorno más saludable y agradable para quienes visitan el Balneario.

La Municipalidad continúa trabajando en el cuidado y puesta en valor de los espacios comunes, priorizando para la parquización el uso de especies nativas que forman parte de nuestra identidad y patrimonio ambiental.

