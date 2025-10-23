Frigerio destacó la obra en la ruta 20 para mejorar tránsito y producción en el departamento Villaguay

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este jueves en el departamento Villaguay, donde recorrió los trabajos que se ejecutan en la ruta provincial 20, en el tramo que une la nacional 18 con la escuela N° 77 Del Pericón, en el distrito Lucas Norte.

En la oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y la presidenta de la junta de gobierno de Lucas Sur Primera, Andrea Redruello. En el lugar, Frigerio mantuvo un diálogo con vecinos y productores de la zona, que agradecieron el avance de la obra.

Allí, Frigerio advirtió que esta obra «tendría que haber estado terminada hace 10 años», y destacó que esta arteria, en el tramo que conecta Villaguay con Federal, «es como un emblema de los problemas que tenemos en la transitabilidad de las rutas provinciales».

Informó que el tramo inicial de la ruta 20, entre Gualeguaychú y Basavilbaso, ya está en ejecución y próximo a concluir, y que el que va desde esta última ciudad a Villaguay, está en el proyecto de Presupuesto 2026 para ser financiada por el BID su repavimentación. En referencia al tramo más complejo, que va de Villaguay a Federal, explicó que lo que se está haciendo por ahora «es algo provisorio para que los vecinos y la producción puedan tener transitabilidad».

Sobre el estado de la obra, comentó que actualmente se negocia con los contratistas el pago de una deuda acumulada de cerca de 3.000 millones de pesos, para después «ver la posibilidad de que con el mismo contrato hagan el tramo de Villaguay a Redomón con una primera capa asfáltica; y luego, en otra licitación posterior, una vez que se termine, se haga el asfalto completo. Esta es una obra de unos 28.000 millones de pesos», precisó y destacó el compromiso de avanzar en su ejecución, sin generar deuda ni intereses, y que «no será inaugurada antes de estar terminada».

Por su parte, el intendente Fuertes enfatizó que «la justificación productiva de esta ruta es enorme», dados los graves inconvenientes que padecían los vecinos y productores en días de lluvia, cuando la intransitabilidad de la vía también impedía el paso de ambulancias y patrulleros. Resaltó el apoyo institucional del gobierno provincial y agradeció la presencia del mandatario. «Cada vez que el gobierno provincial haga algo que le sirva a los vecinos, nosotros vamos a estar al lado de las autoridades provinciales», dijo.

A su momento, la presidenta de la junta de gobierno de Lucas Sur Primera, Andrea Redruello, destacó que la necesidad principal de los vecinos es finalizar o dar tratamiento a la ruta 20. Adicionalmente, señaló la importancia de trabajar en los caminos internos, un desafío que requiere «mucho esfuerzo» debido a su extensión. No obstante, indicó que las obras se están realizando progresivamente con recursos propios y de Vialidad. Sobre el vínculo con el gobernador, la presidenta lo definió como «muy bueno» y agradeció su presencia en la zona.

También estuvieron presentes el titular de Vialidad provincial, Exequiel Donda; las diputadas provinciales Susana Pérez y Mariana Bentos; y el senador provincial Juan Pablo Cosso, entre otros.

Las obras

La obra vial en este tramo de la ruta provincial 20, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, incluye la construcción de la obra básica; el pavimento y el ensanche del puente sobre el arroyo Lucas, a lo largo de 27 kilómetros. El proyecto registra un avance del 32 por ciento y se prevé su reactivación en el corto plazo.

