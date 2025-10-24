Se esperan tormentas fuertes a severas para el viernes y sábado en Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos se encuentra bajo una importante advertencia meteorológica ante la llegada de un sistema de tormentas que afectará el área durante el viernes y el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintos sectores de la provincia, indicando riesgos significativos asociados a las condiciones climáticas.

Las zonas bajo alerta amarillo serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua, actividad eléctrica, posibilidad de granizo, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 70mm.

En cuanto a la alerta naranja, las condiciones serán similares en cuanto a actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento. No obstante, se informa que en las zonas afectadas por esta alerta podrán registrarse precipitaciones acumuladas entre 70 y 100 mm.

Recomendaciones a la Población:

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a los ciudadanos:

Asegurar o retirar objetos que puedan volarse (macetas, muebles de jardín, carteles).

Evitar la circulación en la vía pública, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta.

No intentar cruzar calles o zonas anegadas.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y tener a mano los números de emergencia.

En caso de riesgo por ráfagas o granizo, buscar refugio en un lugar seguro.

